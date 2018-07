Desfalques no ataque preocupam Palmeiras para jogo desta quarta

SÃO PAULO - O Palmeiras perdeu duas opções para compor o setor de ataque para o jogo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, em Curitiba, pela Copa do Brasil. Ananias e Vinícius se machucaram e fizeram o técnico Gilson Kleina a escalar apenas Caio como reserva da dupla titular, que será formada por Alan Kardec e Leandro.

No treino desta segunda-feira o atacante Vinícius sofreu uma pancada no tornozelo direito, local que havia acabado de recuperar de outra contusão. Já Ananias lesionou a coxa esquerda no jogo de sábado contra o Boa, fora de casa, pela Série B, e precisou ser substituído ainda no decorrer da partida ao dar lugar para Serginho.

O técnico Gilson Kleina lamentou nesta terça-feira não poder contar com esses dois atletas para a partida contra o Atlético-PR. "Para esse jogo perdemos uma característica importante do nosso time, que é a velocidade. Vinícius e Ananias são jogadores do desafogo e de técnica apurada. Vamos ter que trabalhar de outra forma", explicou.

Quem também ficou de fora da partida foi o meia Felipe Menezes. Titular contra o Boa, ele não foi relacionado por medida de precaução adotada pelo departamento jurídico, que teme punição prevista em regulamento pelo fato do jogador já ter atuado na Copa do Brasil pelo Sport.