Desfalques preocupam o Guarani em semana decisiva Não bastasse o clima pesado gerado pelos últimos maus resultados, o técnico do Guarani, Vágner Mancini, ainda tem de contornar os desfalques para começar a definir o time que enfrenta o Avaí, no sábado, em Florianópolis, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem saber se poderá contar com o volante Paulo Roberto e o atacante Mazola, o treinador quebra a cabeça para montar o time que atuará fará um "jogo de seis pontos" contra o rebaixamento.