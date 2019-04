Desgastado, Corinthians estreia no Brasileirão contra o Bahia

Garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians chega para a estreia no Campeonato Brasileiro desgastado fisicamente. O time de Fábio Carille visita o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Fonte Nova.

O Corinthians conquistou o tricampeonato paulista no último final de semana e eliminou a Chapecoense no torneio mata-mata, na quarta-feira. O adversário em Salvador também vem de título estadual e classificação na Copa do Brasil.

Carille tem ao menos seis jogadores com problemas físicos. Quatro dificilmente estarão em campo: o zagueiro Henrique, o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Junior Urso e o atacante Gustavo, o Gustagol. O lateral-direito Fagner e o atacante Boselli chegaram a ser poupados nos treinos, mas devem ir para o jogo.

Os dois foram destaques na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense. O argentino marcou o gol que abriu o caminho da vitória e o lateral fez grande jogada para o segundo gol, marcado por Mateus Vital.

O atacante Clayson, importante para a conquista do título estadual e na classificação no torneio mata-mata, também estava presente no elenco campeão brasileiro em 2017. Na ocasião, o Corinthians teve uma arrancada surpreendente nas rodadas iniciais que no fim das contas foi fundamental para a conquista do título.

"Fizemos um primeiro turno invicto. Vai ser algo bem difícil de se repetir, mas acho que a gente pode fazer sim até a parada da Copa América um bom campeonato, para voltar e recupera com confiança e terminar bem", disse.