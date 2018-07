Desgastado, Edenilson é poupado e desfalca o Inter contra o Paraná

O técnico Guto Ferreira ganhou um novo desfalque para escalar o Internacional diante do Paraná, no Beira-Rio, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Edenilson, desgastado, será poupado e sequer ficará no banco na partida desta terça-feira.

Edenilson treinou normalmente ao lado de seus colegas nesta segunda-feira, no CT do Parque Gigante, e parecia garantido na partida. Só que após o término da atividade, Guto divulgou a lista de relacionados sem o jogador, e veio a explicação: "Desgaste em virtude do acúmulo de jogos".

O volante provavelmente seria escalado na lateral direita, mas com o corte, Junio deve manter-se na equipe, enquanto Fabinho deve atuar no meio de campo. O zagueiro Danilo Silva também está novamente à disposição, após se recuperar de um incômodo muscular, assim como D'Alessandro, que cumpriu suspensão. Por outro lado, Ernando e Carlos são desfalques.

Com isso, a tendência é que Guto Ferreira escale o Inter diante do Paraná com: Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Léo Ortiz (Klaus) e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Fabinho, Uendel e D'Alessandro; Marcelo Cirino e Nico López.