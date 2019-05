Desgastado, Goiás repete time no duelo com o São Paulo em casa

Após o Goiás conseguir uma vitória fora de casa em sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense, por 1 a 0, o técnico Claudinei Oliveira deverá manter a formação do Maracanã no duelo com o São Paulo, às 21h30 desta quarta-feira, no Serra Dourada, pela segunda rodada.

O goleiro Tadeu, que defendeu um pênalti no Maracanã, foi efetivado como substituto de Sidão, que se transferiu para o Vasco. O meia Giovanni Augusto é o responsável pela armação; no ataque, a aposta será em Kayke e Barcia.

O elenco esmeraldino chega desgastado à segunda partida do Brasileirão. Devido à forte chuva que caiu no Rio no início da semana, o voo da delegação foi cancelado, e o Goiás só chegou a Goiânia no início da madrugada desta terça-feira.

"A ideia era que o pessoal que jogou fizesse um trabalho leve, mas tivemos problema na viagem de volta, o que aumentou o desgaste. Mas pretendo iniciar com a mesma equipe a não ser que algum atleta seja vetado", afirmou Claudinei Oliveira.

O duelo marca a reabertura do Serra Dourada, que ficou fechado no último mês para reforma. O Goiás deverá contar com casa cheia, pois 15 mil ingressos foram comprados até a tarde desta terça. Ao todo, foram colocados à venda 33.040 ingressos à venda.

Depois de enfrentar o São Paulo, o Goiás jogará contra o Cruzeiro, domingo, fora de casa. Na quarta rodada, o time receberá o Ceará.