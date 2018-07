Desgastado, Leonardo Silva é poupado de treino no Atlético-MG

Em meio à sequência de jogos neste início de temporada, o zagueiro Leonardo Silva acusou o desgaste no Atlético-MG. Por isso, a comissão técnica achou melhor poupá-lo do treino desta quarta-feira, na Cidade do Galo, visando o confronto diante do Democrata no próximo sábado, pelo Campeonato Mineiro.

Aos 37 anos, Leonardo Silva vem de uma sequência de problemas físicos que o tiraram de boa parte das partidas do Atlético-MG na temporada passada. Para evitar que o mesmo aconteça neste início de ano, a comissão técnica optou por diminuir a carga de sua atividade nesta quarta.

O veterano zagueiro ficou apenas na academia, onde fez um treino específico ao lado do goleiro Victor e do atacante Luan, que se recuperam de lesões. Como a partida diante do Democrata acontecerá somente no sábado, a tendência é que Leonardo Silva esteja em campo normalmente.

O técnico Roger Machado, aliás, não deu pistas da equipe que vai levar a campo no fim de semana. Nesta quarta, comandou um trabalho de jogadas de bola parada seguido de uma atividade tática em que dividiu o elenco em três grupos, sem indicar os titulares.