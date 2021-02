Desgastado, Palmeiras encara Fortaleza e inicia ciclo pré-decisão da Copa do Brasil

Três dias depois de se despedir do Mundial de Clubes, o Palmeiras inicia neste domingo contra o Fortaleza, à 18h15, no Allianz Parque, uma outra caminhada pelo Campeonato Brasileiro. A equipe quer utilizar os cinco jogos restantes pela competição para recuperar os jogadores e se preparar para a decisão da Copa do Brasil, marcada para o fim deste mês diante do Grêmio.

Ainda abalado pelo resultado ruim no Catar e desgastado após a longa viagem de volta, o Palmeiras já ultrapassou a marca de 70 jogos disputados na temporada, mas não tem tempo para descansar. O time retornou do Oriente Médio na sexta, fez um treino na manhã de sábado e deve escalar uma formação bastante modificada contra o Fortaleza.

A preocupação em administrar o desgaste do elenco aumenta a partir de agora porque o time terá ainda nesta semana mais dois compromissos. Depois de enfrentar o Fortaleza, será a vez de na quarta-feira encarar o Coritiba, no Couto Pereira, e depois dias depois entrar novamente em campo contra o São Paulo, no Morumbi, na noite de sexta-feira. A ida ao Mundial fez o Palmeiras ficar com partidas atrasadas.

Pelo menos a equipe não tem uma grande responsabilidade nesses cinco jogos restantes. O título da Libertadores garantiu vaga na edição seguinte do torneio e a boa campanha assegura o time longe de qualquer risco de rebaixamento. Por isso, desde a derrota na disputa do terceiro lugar, o discurso da equipe tem sido olhar para as decisões futuras e não tanto para o Campeonato Brasileiro.

"Tenho um orgulho tremendo desta equipe, porque estamos ainda na final da Copa do Brasil por méritos dos jogadores e temos a Recopa (Sul-Americana)", disse o técnico Abel Ferreira em referência aos confrontos com o Defensa Y Justicia, da Argentina. Os jogos estão marcados para abril, com a ida fora de casa e volta no Allianz Parque.

Embora para o Palmeiras a rodada seja protocolar, o Fortaleza vive a expectativa de confirmar permanência na Série A. As duas vitórias seguidas deixaram o time em situação mais confortável. Em caso de vitória, a equipe atinge a marca de 44 pontos, um a menos do que o número considerado suficiente pelos matemáticos para afastar qualquer risco de queda.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Kuscevic e Renan; Danilo, Zé Rafael e Lucas Lima; Breno Lopes, Gustavo Scarpa e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe, Juninho, Luiz Henrique, David e Igor Torres; Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Horário: 18h15

Na TV: TNT Sports

Local: Allianz Parque