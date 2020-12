Desgastado pela sequência de jogos, Palmeiras recebe o Bahia no Allianz

Desgastado pela intensa sequência de jogos, o Palmeiras recebe o Bahia neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do adversário baiano, que não terá o técnico Mano Menezes no banco por conta de uma suspensão, o Alviverde também tem na cabeça a preocupação com o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, terça, contra o Libertad.

O Palmeiras acumula mais de 30 jogos nos últimos cem dias e não tem desde agosto uma semana livre para treinar. Essa maratona se tornou ainda mais dura por causa de um surto interno de covid-19 e ainda uma série de lesões. Os jogadores pouco têm descansado e ainda na próxima terça-feira decidem vaga na semifinal da Copa Libertadores. A tendência é alguns atletas serem poupados contra o Bahia.

“O nosso foco é o Bahia, passando o Bahia aí sim voltaremos o foco para o Libertad, sabendo das dificuldades, mas com totais condições de fazer um grande jogo e ir para a semifinal. Não priorizaremos nenhuma competição, temos de nos doar ao máximo sempre, assim como estamos fazendo todos os jogos”, disse o atacante Willian, que acaba de completar 200 jogos pelo clube.

Além do Bahia e do Libertad, o Palmeiras ainda terá, na sequência do mês de dezembro, as semifinais da Copa do Brasil contra o América-MG. Os jogos estão marcados para os dias 23, no Allianz Parque, e 30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Pelo Brasileirão, o time vai enfrentar nesse mês o Internacional, em Porto Alegre, no dia 19, e o Red Bull Bragantino, no dia 27, em São Paulo.

A novidade no time deve ser o retorno do lateral-direito Marcos Rocha, recuperado do processo de transição física após ter covid-19. Palmeiras inicia a rodada na 7.ª posição e com a necessidade de não se distanciar dos líderes. A equipe está 12 pontos atrás do São Paulo, porém com um jogo a menos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Matías Viña; Emerson Santos, Danilo e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Lucas Lima e Willian. Técnico: João Martins (auxiliar)

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel (Ramon); Rossi, Élber (Fessin) e Gilberto (Gabriel Novaes). Técnico: Cláudio Prates (auxiliar)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Horário: 19h

Local: Allianz Parque

Na TV: TNT