Desgastado, Santos tenta administrar ritmo de treinamentos

SANTOS - Preocupado com o desgaste dos jogadores, a comissão técnica do Santos tenta diminuir o ritmo dos treinos. Na tarde desta sexta-feira, por exemplo, os titulares não apareceram no campo do CT Rei Pelé para treinar. Ficaram fazendo exercícios na academia, para que tivessem mais um dia de recuperação física.

"Normalmente, o jogador sente o desgaste e o cansaço dois dias após os jogos", justificou o técnico Claudinei Oliveira, lembrando que o Santos vem de um empate com o Grêmio, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O treinador também lembrou que, na semana passada, o Santos teve de jogar contra o Flamengo no Maracanã apenas dois dias depois da vitória sobre o Internacional em Novo Hamburgo (RS). E, por isso, sentiu demais a parte física, perdendo para o time carioca.

Agora, o próximo compromisso do Santos é o jogo contra o Criciúma, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão, quando Claudinei Oliveira não poderá contar com o volante Alison e o meia Cícero, ambos suspensos.