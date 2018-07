Desgaste de Thiago Silva e Maxwell preocupa comissão técnica da seleção

TERESÓPOLIS - Fiquem de olho em Thiago Silva e Maxwell. Os dois defensores do Paris Saint-Germain já chamam atenção da comissão técnica da seleção brasileira. Ao lado de Marcelo e Fernandinho, os dois não participaram da segunda parte do treinamento desta quinta-feira de sol e pouco frio em Teresópolis.

Thiago e Maxwell também ficaram fora dos trabalhos da quarta-feira à tarde. O sinal de alerta não está aceso, mas todo cuidado é pouco. A preocupação maior do estafe de Felipão é com Thiago Silva. O capitão da seleção vem de uma temporada desgastante pelo clube francês e também de um período de incertezas com a fratura que sofreu no nariz em abril – em alguns jogos do PSG ele atuou com uma máscara protetora.

O zagueiro não deve ser muito exigido nos treinamentos específicos para a defesa, pelo menos até o primeiro amistoso, dia 3, contra o Panamá em Goiânia. Para se ter uma ideia do cuidado com Thiago, basta recorrer ao trabalho direcionado aos zagueiros na última parte do treino da seleção nesta quinta-feira de manhã.

Murtosa, parceiro de longa data de Felipão, exigiu muito de David Luiz, Dante, Henrique e do volante Luiz Gustavo com um exercício para rebater a bola da defesa, seja de cabeça ou com chutões, em direção aos laterais – um jeito de limpar a área sem rifar a bola. O ensaio exigiu muito esforço dos defensores. Seria temerário obrigar Thiago Silva nessa empreitada.

LATERAIS

Maxwell também não participou dessa atividade, nem de outro exercício comandado por Felipão, no lado oposto ao campo, em que os laterais deveriam receber a bola dos meias na linha de fundo e cruzar para os atacantes na grande área.

Maxwell é reserva de Marcelo, último jogador a se apresentar na seleção por causa da decisão da Liga dos Campeões da Europa, quando foi campeão, com direto a um gol, na vitória do Real Madrid em cima do Atlético. Que Marcelo esteja desgastado, é compreensível. Mas Maxwell é uma incógnita. Portanto, fiquem de olho nele e no Thiago Silva.