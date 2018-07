Desgaste do Palmeiras é mais um rival no jogo no México pela Libertadores

SÃO PAULO - Minutos finais do clássico contra o Santos, sábado, pelas quartas de final do Paulistão. Charles cai no gramado da Vila Belmiro, com câimbras nas duas pernas. O desgaste do volante e de outros jogadores do Palmeiras devido ao esforço que o time fez para conseguir empatar no segundo tempo será um problema para enfrentar o Tijuana, nesta terça, no México, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

A delegação deixou o Brasil apenas na noite de domingo após realizar mais um treino no gramado sintético do Nacional. O grupo chega nesta segunda ao México, deve fazer o reconhecimento no estádio Caliente dependendo da situação física dos jogadores e entra em campo no dia seguinte, cerca de 76 horas depois de ser eliminado nos pênaltis.

"Vamos procurar descansar ao máximo para se preparar para uma partida muito complicada", disse o técnico Gilson Kleina, que terá de mudar o time em relação ao clássico. Léo Gago e Leandro não estão inscritos na Libertadores porque defenderam o Grêmio. Souza e Kleber devem começar o jogo. O zagueiro André Luiz, inscrito nas oitavas de final, pode ficar com o lugar de Maurício Ramos.