Desgaste dos jogadores preocupa Cruzeiro para vencer a 7ª seguida

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira admitiu problemas para montar a equipe do Cruzeiro que enfrentará o Atlético-PR, neste sábado, a partir das 18h30, no Mineirão. Segundo ele, o time será definido apenas momentos antes da partida, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, e a escalação será feita de acordo com as condições físicas dos jogadores, por causa da sequência de jogos da competição.

"Não é mistério", alegou Marcelo Oliveira. "É apenas o calendário que não te dá muita condição de trabalhar no campo. Então, temos que trabalhar fora dele", acrescentou o treinador. O desgaste dos atletas e a possibilidade de lesões, além "da estratégia que a gente vai adotar em função do adversário", serão os critérios que ele usará para a escolha dos titulares neste sábado. Marcelo Oliveira observou, por exemplo, que o lateral-direito Ceará deixou o campo após a partida contra o Goiás, na quarta-feira, "muito cansado". Assim, ele deve dar lugar a Mayke neste sábado. Já o atacante Borges retorna ao time e deve começar jogando, enquanto o meia-atacante Júlio Baptista, também à disposição do técnico, deve ser opção no banco de reservas.

O treinador ainda perdeu a possibilidade de acionar Dagoberto, punido com dois jogos de suspensão por causa da expulsão diante do Vasco. Ele já cumpriu uma partida e terá que ficar de fora deste, o que levou Marcelo Oliveira a pedir o retorno de Alisson, que estava com a seleção brasileira Sub-20. Mas, mesmo com as dúvidas na escalação e o desgaste dos jogadores, o Cruzeiro conta com o apoio de sua torcida para somar mais uma vitória, que seria a sétima seguida no Brasileirão, e ampliar a vantagem na liderança. O time mineiro tem hoje 43 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado Botafogo, que joga apenas no domingo.