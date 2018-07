Desgaste físico dos jogadores preocupa Gareca no Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Ricardo Gareca, afirmou que a equipe terá de superar o desgaste físico para continuar disputando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro com a mesma importância. De acordo com o treinador, problemas físicos, como os de Victor Luis e Renato, que não entraram como titulares na vitória sobre o Coritiba, sábado, no Estádio do Pacaembu, serão importantes na escalação da equipe na próxima partida da equipe: quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. "Agora tenho de recuperar jogadores para quarta-feira, partida contra o Atlético-MG", afirmou o treinador.

Indiretamente, o treinador afirmou que a prioridade da equipe no momento é a disputa do Campeonato Brasileiro. Após os resultados do final de semana, o Palmeiras está na 16.ª posição, fora da zona de rebaixamento, com 17 pontos.

"Vou dar prioridade a cada partida, mas vocês sabem que no Brasileirão o Palmeiras tem que subir de posição", disse o treinador. "Me interessa que o Palmeiras possa em cada competição dar importância, mas o Brasileiro é suma importância, porque temos de levantar posição na tabela", completou.