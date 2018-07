Desgaste físico pode provocar desfalque no Atlético-MG Uma das principais peças do ataque do Atlético-MG pode desfalcar o time no jogo deste sábado contra o Palmeiras, a partir das 21 horas, no Canindé. Após uma sequência de nove partidas, o desgaste pode obrigar o técnico Dorival Júnior a deixar o atacante Magno Alves no banco de reservas, guardando suas forças para ser uma arma no segundo tempo.