Desgaste físico preocupa Dorival após vitória do Inter O técnico Dorival Júnior culpou o desgaste físico pela queda de rendimento do Internacional no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, quarta-feira, em Porto Alegre, pela fase preliminar da Libertadores. A equipe gaúcha dominou completamente a etapa inicial e abriu o placar com Leandro Damião, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo nos 45 minutos finais.