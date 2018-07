Desgaste pode fazer Corinthians ter mudanças contra o Botafogo

A longa viagem do Corinthians para retornar da Colômbia, aliado ao desgastante jogo contra o Patriotas e a maratona de partidas pode fazer com que o técnico Fábio Carille faça novas mudanças na equipe para a encarar o Botafogo, domingo, na Arena Corinthians.

O elenco alvinegro chega ao Brasil no fim da noite, por volta das 23h20 desta quinta-feira, e volta aos treinos na sexta, quando farão exames para saberem como estão fisicamente. Os atletas que demonstrarem maior cansaço, podem ser preservados do jogo deste final de semana.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Maycon, o meia Jadson e o atacante Jô foram poupados diante do Patriotas e por isso devem ter condições de jogo normalmente.

"É muito cedo para falar. Sabemos do desgaste que teremos na viagem e tivemos no jogo também. Mas tenho certeza que os escolhidos pelo Fábio Carille para domingo estarão 100% para buscar mais uma vitória", disse o lateral-direito Fagner.

Desfalque certo é o atacante Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Clayson é o mais cotado para a posição, mas Clayton também pode aparecer. A definição da equipe só vai ocorrer no treinamento de sábado, no CT Joaquim Grava. O Corinthians é o líder do Brasileiro, com 26 pontos, e está invicto há 24 partidas.