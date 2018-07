Desgaste preocupa Chapecoense antes da estreia no Brasileirão contra Corinthians

Depois de perder a Recopa Sul-Americana para o Atlético Nacional na última quarta-feira com uma goleada por 4 a 1, em Medellín, na Colômbia, a Chapecoense, atual campeã catarinense em cima do Avaí, volta as suas atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19 horas, diante do Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

O técnico Vagner Mancini está se mostrando preocupado com o desgaste gerado pela maratona de jogos por várias competições. Duas acabaram nos últimos dias, mas ainda segue a disputa na Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira, a Chapecoense vai à Argentina para enfrentar o Lanús, pela quinta rodada do Grupo 7.

"Não só existe a sequência de jogos, mas o desgaste emocional gerado em duas decisões seguidas. Sem contar as viagens, que também atrapalham bastante. Mas é uma realidade que temos que enfrentar", afirmou Vagner Mancini.

A comissão técnica encerrou a preparação para o jogo nesta sexta-feira, na Academia do Palmeiras, em São Paulo. A delegação veio direto de Medellín. Mancini só tem uma dúvida para definir o time titular. O volante Moisés Ribeiro deve ser preservado em razão do desgaste na Colômbia. A tendência é que o meia Dodô fique com a posição e seja o responsável pela armação das jogadas.