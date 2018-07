Desgaste vai definir corintianos que viajam a Manaus para Copa do Brasil

SÃO PAULO - Após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, os jogadores do Corinthians se reapresentam na tarde desta segunda-feira no CT do Parque Ecológico, onde passarão por exames que servirão para avaliar o nível de cansaço de cada um. Quem estiver mais desgastado pode ficar de fora da viagem para Manaus, onde a equipe enfrenta na quarta-feira o Nacional pela segunda fase da Copa do Brasil.

A intenção do técnico Mano Menezes é levar força máxima para o Amazonas. Se o Corinthians vencer por dois gols de diferença, elimina o jogo de volta, agendado para o dia 14 de maio. Mas quem deve escalar a equipe é o departamento de fisiologia do clube.

"Manaus é uma cidade peculiar, pela umidade e pela temperatura, então precisaremos encaminhar bem esse primeiro jogo, respeitando o adversário que enfrentaremos", disse Mano Menezes.

Depois da partida contra o Nacional, o Corinthians joga contra o Chapecoense, domingo, na Arena Condá, em Chapecó, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. "São viagens longas. Teremos uma semana difícil em relação ao desgaste, ainda mais porque estará acumulado o que passamos no Pacaembu contra o Flamengo", reclamou Mano.

Por enquanto, o único jogador que já foi avisado pela comissão técnica que ficará de fora da partida contra o Nacional é o goleiro Walter. Mano fará um rodízio entre os reservas de Cássio e, por isso, deve levar Danilo Fernandes para Manaus.