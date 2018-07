Desgaste vira desafio ao Botafogo para encarar o Atlético-MG pelo Brasileirão Ainda no embalo da boa vitória sobre o Nacional, do Uruguai, fora de casa, pela Copa Libertadores, o Botafogo encara o Atlético Mineiro neste domingo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.