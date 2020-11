Desistência de Granollers elimina Soares do ATP Finals; Medvedev é o único 100%

Faltou um game para Bruno Soares avançar às semifinais do ATP Finals. Nesta sexta-feira, ele e o croata Mate Pavic derrotaram o australiano John Peers e o neozelandês Michael Venus (6/7 6/3 10/8) e precisavam que o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos vencessem um set contra Jurgen Melzer e Edouard Roger-Vasselin na rodada final do Grupo Bob Bryan. Mas os latinos desistiram do duelo quando a primeira parcial estava empatada em 6/6.

Granollers estava lesionado e precisou abandonar o jogo, dando a vitória e a classificação para os seus adversários. "É uma situação bem frustrante ser eliminado dessa maneira. Estávamos jogando bem e brigando pelo número 1. É bem chato, mas vida que segue mais uma vez. É o segundo baque em duas semanas" disse Soares, visivelmente chateado.

Leia Também Marcelo Melo encerra parceria com Kubot com vitória em jogo final no ATP Finals

Soares e Pavic, assim, encerram a temporada e a parceria, que foi campeã do US Open em 2020 e no Masters 1000 de Xangai, no ano passado. Na próxima temporada, o brasileiro voltará a ter o britânico Jamie Murray ao seu lado, com quem conquistou dez títulos, incluindo o Aberto da Austrália e o US Open.

"Agora é descansar, relaxar, recuperar as energias e começar a pré-temporada em Comandatuba. Provavelmente, quando eu estiver lá, já vamos ter um calendário definido dos torneios da Austrália, e aí vai ser analisar e ver quais serão os primeiros passos de 2021 com o Jamie", finalizou o mineiro.

MEDVEDEV ÚNICO 100%

Classificado antecipadamente às semifinais do ATP Finals, o russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, bateu o argentino Diego Schwartzman, nono colocado do ranking, se mantendo como único tenista 100% em Londres. Ele aplicou duplo 6/3 em 1 hora e 15 minutos. Neste sábado, enfrentará o espanhol Rafael Nadal pelas semifinais. A outra será entre o austríaco Dominic Thiem e o sérvio Novak Djokovic.