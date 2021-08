Desligou do futebol para acompanhar os Jogos de Tóquio? Veja como estão os campeonatos

Desligou do futebol para acompanhar os Jogos Olímpicos de Tóquio? Não tem problema. A bola continua rolando pelos campos do Brasil e também fora dele. Alguns campeonatos estão entrando em suas fases decisivas e outros, apenas no começo. O Estadão prepara um resumo para você que passou madrugadas acompanhando os atletas brasileiros na conquista de medalhas.

Campeonato Brasileiro

A competição está na 15ª rodada. O Palmeiras ficou um tempo na liderança, mas perdeu o posto para o Atlético-MG neste final de semana. A equipe paulista perdeu para o Fortaleza no Allianz Parque e viu o adversário superar o Juventude em Caxias do Sul. Os mineiros têm 34 pontos contra 32 dos paulistas. O Fortaleza está em terceiro, com 30 pontos, e o Red Bull Bragantino, em quarto, com 28. Na briga contra o rebaixamento, o São Paulo, enfim, conseguiu sair da zona da degola ao derrotar o Athletico-PR fora de casa. América-MG, Cuiabá, Grêmio e Chapecoense são os integrantes do clube dos ameaçados. Confira a tabela.

Copa do Brasil

A CBF sorteio na última sexta-feira os confrontos das quartas de final do torneio. Agora restam apenas equipes da Série A na disputa pelo título. O mata-mata terá: Athletico-PR x Santos, Grêmio x Flamengo, São Paulo x Fortaleza e Fluminense x Atlético-MG. Os jogos de ida estão previstos para os dias 24, 25 e 26 de agosto, com partidas de volta nos dias 31 de agosto e 1 e 2 de setembro. Confira a tabela.

Libertadores

A fase de quartas de final começa nesta terça-feira. Cinco brasileiros estão na disputa pelo título. Destaque para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Os rivais se enfrentam no jogo de ida nesta terça-feira, no Morumbi. A partida de volta é na próxima semana, dia 17, no Allianz Parque. O Flamengo enfrenta o Olímpia, do Paraguai, com o primeiro confronto na quarta-feira, em Assunção. O Atlético-MG visita o River Plate, da Argentina, no mesmo dia. Já o Fluminense recebe o Barcelona de Guayaquil na quinta, no Maracanã. Confira a tabela.

Copa Sul-Americana

Com oito equipes ainda na disputa do troféu, os semifinalistas serão definidos depois de confrontos que vão acontecer nesta e na próxima semana. Santos, Red Bull Bragantino e Athletico-PR são as equipes brasileiras que sobreviveram no torneio. O Santos vai enfrentar o tradicional Libertad-PAR; o Bragantino joga contra o Rosario Central_ARG e o Athletico-PR disputa a vaga contra a LDU-EQU, que eliminou o Grêmio nas oitavas de final pela LDU- EQU. Caso os três brasileiros avancem, é certa a presença do Brasil na decisão. Confira a tabela.

Série B

Cruzeiro, Vasco e Botafogo? Quem é o líder? Nenhum deles. O Náutico faz excelente campanha, soma 30 pontos após 16 rodadas, e está na primeira colocação. O Coritiba aparece em segundo, com o mesmo número de pontos, mas com desvantagem no saldo de gols. O CRB está em terceiro, com 28, e o Goiás, em quarto, com 27. Vitória, Ponte Preta, Londrina e Brasil de Pelotas estão na zona de rebaixamento. Confira a tabela.

Europeus

A bola está rolando também fora do Brasil. Dois dos seis campeonatos mais importantes da Europa começaram no final de semana. Pelo Campeonato Francês, ainda sem Neymar, o Paris Saint-Germain estreou com vitória sobre o Troyes por 2 a 1. Já pelo Português, o atual campeão Sporting superou o Vizela por 3 a 0. Benfica e Porto também estrearam com vitória.