Desmotivado, Washington admite deixar o São Paulo

Inconformado com a condição de reserva do recém-chegado Fernandão, o atacante Washington, do São Paulo, não teve boa atuação neste domingo, contra o Botafogo, no Morumbi, e deu lugar a Fernandinho aos 18 minutos da etapa final, sob um misto de vaias e aplausos. Após o jogo, o atacante admitiu que está desmotivado e deixou claro que, se a situação persistir, vai ceder ao interesse de outros clubes.

O camisa 9 assumiu o desânimo, mas negou que esteja em má fase. "Tenho de buscar motivação novamente para voltar a jogar bem e fazer gols", disse. "Hoje (domingo) não fiz, mas no último, contra o Flamengo, eu marquei."

O atacante evitou citar os clubes que demonstraram interesse, mas lembrou que o momento atual favorece o assédio. "Especulação sempre vai ter, ainda mais quando tem um centroavante que está fora do time. Os clubes pensam: ''Poxa, ele não quer ficar nesta situação''."

Washington admitiu que a mudança de ares poderia ser a solução, se continuar na reserva. "Se por acaso eu sair, a motivação é natural. Mas hoje eu estou aqui e tenho de me motivar."

Aos 35 anos, Washington não tem mais tanta disposição para brigar por titularidade. O modo como Fernandão chegou e imediatamente assumiu a posição de titular tem deixado o atacante insatisfeito. "Claro que a gente sempre quer jogar. Ainda mais eu, que daqui a pouco estou parando", disse ele. "Dá uma desmotivada e até prejudica o desempenho."

Após disputar posição com Borges na última temporada, ele já havia reclamado publicamente nas semifinais do Paulista por ficar no banco. Neste domingo, disse que o time perdeu a referência com a sua saída na etapa final. "No segundo tempo, eu saí e não tinha ninguém na área (adversária)."