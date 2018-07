Desolado, Mina chora muito com eliminação da Colômbia na Copa

Os jogadores da seleção da Colômbia deixaram o Spartak Stadium, em Moscou, nesta terça-feira, desolados após a derrota nos pênaltis para a Inglaterra, que eliminou os sul-americanos da Copa do Mundo da Rússia. O zagueiro Mina, campeão brasileiro de 2016 pelo Palmeiras e que está no Barcelona, marcou o gol que levou o jogo para a prorrogação aos 48 minutos do segundo tempo, mas saiu de campo chorando muito.

"Cara, eu estou muito triste. Demos tudo dentro do jogo e me dá impotência perder um jogo assim. Queríamos ganhar, mas não deu. Perdemos um pênalti, mas pelo menos mostramos que não era tão fácil vencer a gente como diziam ser", afirmou Mina, que reclamou da atuação do árbitro norte-americano Mark Geiger.

O experiente atacante Radamel Falcao García foi outro que lamentou demais a eliminação. "Saímos na loteria dos pênaltis. Foram 120 minutos de um jogo bom, cumprimos o que estipulamos. Empatamos no fim e o jogo ficou melhor para nós. Mas pênalti poderia dar eles, poderia dar a gente", falou.

Sobre o jogo, o jogador do Monaco disse que "faltou atacar mais no primeiro tempo, chegar com força na frente. No primeiro tempo, a Inglaterra esteve melhor". Ele também comentou a ausência do principal jogador do time: o meia James Rodriguez, do Bayern de Munique. "James é muito importante, sempre faz falta. Precisamos saber que temos que jogar bem sem ele também", finalizou.