Despedida de Ceni terá Milton Cruz, Autuori, Muricy e filho de Telê

O jogo de despedida de Rogério Ceni, no dia 11, terá convidados ilustres no campo, com campeões mundiais pelo São Paulo, e também presenças nobres até no banco de reservas. O clube confirmou a presença de Paulo Autuori, Muricy Ramalho, Milton Cruz e Renê Santana, filho de Telê Santana, como treinadores das equipes que vão se enfrentar no amistoso, que será realizado no estádio do Morumbi.

A partida vai reunir de um lado atletas que atuaram nas conquistas do Mundial Interclubes de 1992 e 1993. O time será comandado por Renê, cujo pai era o técnico da equipe na ocasião. Ao lado dele estará Muricy, então auxiliar técnico da equipe nas duas conquistas, garantidas com vitórias sobre Barcelona e Milan, ambas em Tóquio. "Terei o maior prazer de participar de uma grande festa como essa, principalmente pela oportunidade de fazer parte da carreira de um ídolo que brilhou no cenário brasileiro e mundial", disse o ex-goleiro Zetti.

Já o time de 2005, que terá a presença de jogadores como Aloísio, Amoroso e provavelmente Lugano, será comandado por Paulo Autuori e Milton Cruz. Os dois estavam na comissão técnica que naquele ano derrotou o Liverpool por 1 a 0, em Yokohama, em partida que teve uma das atuações mais marcantes da carreira de Rogério Ceni.

O São Paulo destinou a carga de 65 mil ingressos para a partida. A primeira etapa de vendas começou na última semana, apenas para os integrantes do programa de sócio torcedor. Para os demais são-paulinos, a comercialização ainda não iniciou. Os preços variam entre R$ 90 e R$ 320.