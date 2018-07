Despedida de Marcos terá Palmeiras de 1999 contra seleção do penta

SÃO PAULO - A partida de despedida do goleiro Marcos colocará frente a frente as duas equipes nas quais ele fez história. No dia 12 de dezembro, no Pacaembu, jogadores do Palmeiras campeão da Libertadores de 1999 enfrentarão a seleção brasileira pentacampeã do mundo em 2002, no último jogo de um dos maiores ídolos da história do clube do Palestra Itália.

Do lado palmeirense, atuarão nomes que ficaram marcados pela maior conquista da história do clube. Já estão confirmados: Sérgio, Velloso, Cléber, Rivarola, Júnior, Galeano, Zinho, Paulo Nunes, Euller, Oséas, Evair e Edmilson. Já o time brasileiro terá: Belletti, Cafu, Denilson, Edilson, Juninho Paulista, Luizão, Ricardinho, Vampeta e Ronaldo.

Estes jogadores são apenas alguns dos amigos que Marcos fez ao longo de sua carreira. O próprio goleiro brincou com o fato de ser querido por muitos colegas de profissão. "Se for chamar todo mundo com quem fiz amizade, teríamos que ficar três dias jogando. Vai ser bem legal para a torcida, fico feliz pela homenagem."

Quem quiser acompanhar o confronto no estádio terá que desembolsar uma quantia entre R$ 60 e R$ 300. Há ainda um ingresso especial, que custará R$ 5.000 e colocará 40 torcedores ao lado dos bancos de reserva durante a partida. Os compradores ainda terão direito a benefícios, como tirar foto com Marcos e um kit do Palmeiras.

Marcada para 12 de dezembro, a partida pode ser adiada para o dia seguinte se o Palmeiras chegar à decisão da Sul-Americana, que acontecerá justamente no dia 12. Os ingressos começam a ser vendidos para os sócios-torcedores ainda nesta quinta-feira. Para o torcedor comum, a venda será iniciada no dia 15 de outubro e o restante, se houver, estará nas bilheterias no dia 6 de dezembro.

Mesmo garantindo que a partida será uma grande confraternização, Marcos não quer saber de fazer feio e prometeu se empenhar na preparação. "Vou começar a treinar em 15 dias e devo ficar bem. Vou treinar um mês, certinho, para não fazer feio. Se o jogo fosse hoje, não seria coisa boa", admitiu.

O plano inicial era de que o goleiro atuasse um tempo em cada equipe, mas isso impediria que a diretoria pudesse colocar seu busto no futuro estádio do clube, como planejado. Isso porque o estatuto palmeirense prevê que nenhum jogador que atue contra a equipe possa receber esta homenagem.

Além do amistoso, a despedida de Marcos terá uma corrida de rua em sua homenagem e um site, lançado nesta quinta. O "www.amemmarcos.com" dá detalhes sobre a carreira do jogador. Apesar de agradecer os eventos, o goleiro descartou participar da prova de atletismo. "Não vou correr, não. Não dá para mim. Mas vou lá entregar a medalhinha", brincou.