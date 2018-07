Despedida de Rogério Ceni será no dia 22 de fevereiro

Rogério Ceni já tem uma data para o adeus definitivo ao São Paulo. No dia 22 de fevereiro de 2015, o goleiro entra no Morumbi para se despedir dos torcedores e disputar um jogo contra veteranos do Milan ou do Liverpool.

A diretoria definiu a data recentemente. Agora, trabalha para conseguir trazer ao Brasil jogadores desses clubes que enfrentaram o goleiro no passado. A maior expectativa é com relação ao Liverpool, time contra quem Rogério Ceni teve uma das maiores atuações da carreira - ele foi fundamental para a vitória por 1 a 0 na final do Mundial de 2005, quando levou o São Paulo ao tricampeonato mundial e foi eleito o melhor jogador da partida e da competição.

"Essa foi a data que a diretoria nos passou, já estamos trabalhando com ela e tentando fechar com os jogadores do Liverpool. Já contratamos uma empresa para fazer esse meio de campo. Por enquanto, é isso o que temos, mas já estamos trabalhando para fechar tudo o quanto antes", afirmou o vice-presidente de marketing do clube, Júlio Casares.

O formato da despedida ainda não está definido, mas o mais provável é que Rogério Ceni forme um time com outros ídolos do clube, como Raí, Lugano e Kaká. O São Paulo fará ainda uma série de ações promocionais para divulgar o evento.

A diretoria, desta vez, não acredita que o goleiro volte atrás na aposentadoria, como aconteceu no final da temporada passada. Mesmo aos 41 anos, Rogério Ceni vive grande fase técnica e tem arrancado elogios da torcida, que pede a ele que prorrogue a carreira por pelo menos mais seis meses, para disputar a Libertadores pela última vez.

"Ele não nos falou nada, mas acreditamos que, dessa vez, a decisão esteja tomada, é uma questão muito íntima dele. Mas que ele vive grande momento, isso é inegável", destacou Júlio Casares.