Desportivo Brasil e Barretos largam na frente nas semifinais da Série A3

Os dois jogos de ida da semifinal da Série A3 do Campeonato Paulista foram disputados neste domingo, com vantagem para as equipes visitantes. Na primeira partida do dia, Monte Azul e Desportivo Brasil ficaram no empate sem gols, no Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista. O resultado foi melhor para a equipe visitante.

Como decide em casa e tem a vantagem de atuar por dois resultados iguais, o Desportivo Brasil se classifica com qualquer empate no jogo de volta, enquanto o Monte Azul vai precisar de uma vitória no Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

No estádio José Liberatti, em Osasco, o Audax recebeu o Barretos e perdeu por 1 a 0, o que complica as chances do time da casa de buscar o acesso e a vaga na final.

No jogo de volta, o Audax precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição, enquanto o Barretos avança até mesmo se perder por diferença mínima.