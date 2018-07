Desportivo Brasil surpreende e supera o Santos na Copa São Paulo

SÃO PAULO - Assim como aconteceu no ano passado, o Desportivo Brasil, clube-empresa sediado em Porto Feliz (SP) e ligado à empresa de marketing esportivo Traffic, surpreende na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2011, o time chegou até as semifinais e só parou no campeão Flamengo na disputa por pênaltis. Nesta quarta-feira, alcançou as quartas de final da edição de 2012 ao derrotar o Santos, que tinha 100% de aproveitamento na competição, por 2 a 1, em jogo realizado na cidade de São Carlos.

O grande destaque da vitória do Desportivo Brasil foi o atacante Chico, que teve faro de artilheiro ao marcar os dois gols - o primeiro aos 10 minutos, ao receber livre na entrada da área, e o segundo aos 24, dando sorte em uma rebatida dentro da área e tocando para as redes após driblar o goleiro santista. Aos 37, o Santos diminuiu com Gustavo Henrique, em cobrança de pênalti.

Nas quartas de final, o Desportivo Brasil enfrentará o Fluminense, que mais cedo goleou o Grêmio por 4 a 1 no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. A partida, em local a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), será realizada nesta sexta.

Também nesta quarta, o Coritiba avançou às quartas ao eliminar o Internacional. No tempo normal, o time paranaense conseguiu abrir o placar, aos 18 minutos do segundo tempo, com Dener em uma cobrança de pênalti, mas sofreu o empate, marcado de cabeça por PV, aos 46 minutos. Na decisão por pênaltis, melhor para os paranaenses, que venceram por 4 a 2.

O adversário do Coritiba na luta por uma vaga nas semifinais será o Vitória, que nesta quarta goleou o Rondonópolis, de Mato Grosso, por 6 a 0, em São José dos Campos. Assim como Desportivo Brasil x Fluminense, o duelo pelas quartas será jogado nesta sexta.