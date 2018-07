Desprezados, Isaac e Bruno Paulo querem mostrar que podem ser úteis

Enquanto o Corinthians sofre com a falta de pontaria de seus atacantes, dois jogadores figuram no banco de reservas no aguardo de uma oportunidade para mostrar se podem resolver o problema da equipe do técnico Fábio Carille, ou se serão apenas mais dois para a lista dos atletas que não conseguem marcar gols e ajudar o time a se reerguer no Campeonato Brasileiro. São os casos de Isaac e Bruno Paulo, que podem, enfim, terem chance de atuar em breve.

Os dos ainda não sabem o que é jogar pelo Corinthians. A situação mais curiosa é de Bruno Paulo. Um dos destaques do Osasco Audax vice-campeão Paulista neste ano, o jogador de 26 anos chegou ao clube se recuperando de uma lesão ligamentar no pé direito. Após se recuperar da lesão e também de uma lombalgia, ele passou a aparecer no banco de reservas sob o comando de Cristóvão Borges e também de Carille, mas ainda não teve oportunidade de entrar.

Já Isaac foi destaque na base do Botafogo, de Ribeirão Preto, e artilheiro da Copa São Paulo de 2015. Chegou ao Corinthians por empréstimo e nunca foi aproveitado. No caso dele, porém, Carille disse que deve lhe dar uma oportunidade em breve.

"Isaac tem trabalhado bastante sério, é um jovem que busca seu espaço. Ele começou a ir para o banco agora e daqui a pouco pode aparecer uma oportunidade, porque trabalha sério e é firme, disse o treinador.

O atacante de 21 anos tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. Assim, as últimas rodadas do Brasileiro podem ser a chance que ele tanto esperava para mostrar que merece ter mais oportunidades e, quem sabe, mostrar sua qualidade e que poderia ter sido mais útil ao longo do Campeonato Brasileiro.

A esperada oportunidade para a dupla pode ocorrer nesta quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Santa Cruz, na Arena Pantanal.