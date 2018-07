Destaque, Bruno César agradece confiança do Corinthians

Recém-contratado, Bruno César disputou o seu primeiro clássico pelo Corinthians e foi decisivo para o triunfo por 4 a 2 sobre o Santos, domingo, no Estádio do Pacaembu, ao marcar um gol e participar do outro. O meia, porém, fez questão de dividir a sua boa atuação com os companheiros e agradeceu a confiança.

"O pessoal me deu confiança. Os companheiros me deram tranquilidade, o Mano me deu tranquilidade e eu soube aproveitar essa oportunidade no Corinthians", afirmou Bruno César, que garantiu já estar completamente adaptado ao novo clube após passagem de sucesso pelo Santo André.

Como disputou a final do Campeonato Paulista contra o Santos, o meia conversou muito com o técnico Mano Menezes sobre o adversário de domingo. "Durante o treino fechado para a imprensa o Mano conversou comigo. Ele veio falar sobre o posicionamento, sobre a marcação contra o Santos", disse.