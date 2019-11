Destaque contra o Brasil, Ocampos desfalca a Argentina contra o Uruguai

Um dos melhores jogadores da seleção da Argentina na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, na sexta-feira, o atacante Lucas Ocampos desfalcará o time do técnico Lionel Scaloni no amistoso contra o Uruguai, marcado para esta segunda-feira, às 16h15 (de Brasília), na cidade de Tel-Aviv, em Israel.

Ocampos não participará da partida devido a um problema no músculo piramidal da perna esquerda, segundo informou a Associação do Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol) neste sábado.

O jogador do Sevilla ganhou elogios até de Messi após a sua atuação diante da seleção brasileira. O craque do Barcelona disse que é "extraordinário" ter jogadores como Ocampos no plantel argentino.

Por causa de atuações como a de sexta, o atacante vem ganhando espaço na Argentina. Além do bom desempenho contra a equipe brasileira, o jogador de 25 anos teve exibições convincentes nos amistosos anteriores do time nacional, contra Alemanha e Equador, em outubro, marcando um gol em cada partida. É certo que ele aparerá nas futuras convocações de Scaloni.

Revelado pelo River Plate e com passagens por Monaco, Genoa e Milan, Ocampos se destacou no Olympique de Marselha, da França, até chamar a atenção do Sevilla, que o contratou neste ano por cinco temporadas.