Destaque contra o Vasco, Pepê se diz pronto para ajudar na Copa do Brasil

O técnico Renato Gaúcho ganhou mais uma opção no Grêmio para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar do comandante tricolor não ter confirmado o time titular depois do treinamento desta segunda, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, antes da viagem a Salvador, o atacante Pepê disse estar preparado para ajudar a equipe a conseguir a classificação às semifinais da competição.

No último sábado, na retomada do Campeonato Brasileiro, Pepê foi autor dos dois gols da vitória de virada do Grêmio sobre o Vasco por 2 a 1, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Em 20 jogos, o atacante já balançou as redes por sete vezes e é o segundo artilheiro do time na temporada - só atrás de Everton.

"Fico muito feliz pela minha participação em ter ajudado a equipe a conquistar a vitória. Sobre quarta, estou à disposição do Renato (Gaúcho). Se ele precisar contar comigo, pode ter certeza que vou dar o meu máximo para ajudar o time a sair com a classificação", afirmou Pepê, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva após o treinamento.

Para a partida contra o Bahia, Pepê pode ganhar a vaga de Alisson. Desta forma, atuaria pelo lado direito. Mas diz que poderá jogador do outro também. Para ele, não faz diferença. "Não tenho muita preferência por lado. Estou aqui para ajudar. Independente, se eu jogar pelo direito ou pelo esquerdo, vou procurar me doar ao máximo para ajudar sempre a equipe", disse.

Com uma possível transferência de Everton, em alta depois do título da Copa América com a seleção brasileira, Pepê é dos cotados para substituir o atacante entre os titulares. "Para mim é tranquilo. Ser comparado, ser o substituto do Everton é uma coisa boa para mim. Pelo jogador e pessoa que ele é. Ouvir que sou o substituto dele é algo que me deixa bastante feliz e motivado para trabalhar cada vez mais. Se eu tiver a oportunidade, pode ter certeza que vou dar o meu melhor para dar conta do recado", completou.

Além da possibilidade de Pepê entrar na vaga de Alisson, Luan tem chance de seguir na equipe no lugar de André. A provável escalação para o jogo na Bahia é: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson (Pepê), Jean Pyerre e Everton; André (Luan).