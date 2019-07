Destaque contra Wanderers, Pedrinho desfalcará Corinthians no jogo de volta

Destaque do Corinthians na vitória sobre o Montevideo Wanderers, Pedrinho desfalcará o time no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana por ter levado o terceiro cartão amarelo. O atacante parou um contra-ataque do adversário no segundo tempo e foi advertido pelo árbitro.

"A gente tem que estar o máximo concentrado. Tentei segurar o jogo inteiro o cartão. Tentei tirar o corpo, mas deu bobeira. Infelizmente no calor do jogo as vezes não dá para controlar. Fico triste por desfalcar a equipe, mas quem entrar vai dar conta do recado", afirmou.

Pedrinho fez um bom jogo. Ele iniciou a jogada do primeiro gol ao tocar para Vagner Love, que rolou para Clayson marcar. Depois acertou belo chute de fora da área e garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o time uruguaio na arena em Itaquera nesta quinta-feira.

"Gol importantíssimo para a equipe. Ali no final pude acertar um chute bonito. Sgradecer a equipe pelo que vem produzindo. Se continuar jogando assim vamos conquistar coisas grandes."

Com a vantagem, o time alvinegro pode perder por até um gol de diferença que garante vaga à próxima fase da competição. Se o mesmo placar se repetir, a decisão vai para os pênaltis. Vale lembrar que na Sul-Americana há a regra do gol fora de casa.

"Importantíssimo não levar gols. Grande resultado que demonstramos merecer. Foi um grande resultado para a gente selar a classificação", disse.