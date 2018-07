Destaque do Corinthians na Copa São Paulo passará por cirurgia no púbis

Destaque do Corinthians na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início de 2017, o atacante Carlinhos passará por cirurgia nesta quarta-feira devido a uma pubalgia e não tem previsão para retornar aos gramados, segundo a assessoria de imprensa do clube. Geralmente, a recuperação deste tipo de problema faz com que atleta se ausente dos gramados por cerca de dois meses.

Após se destacar na competição realizada em janeiro, sendo o artilheiro do time com 11 gols, Carlinhos ganhou alguns dias de férias e depois foi integrado ao time principal, junto com o atacante Pedrinho e o volante Mantuan, mas o trio não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.

O garoto completou 20 anos no último domingo e é visto como uma aposta das divisões de base. O técnico Fábio Carille contou que pretende dar oportunidades ao jovem ao longo da temporada, principalmente após o clube não conseguir avançar nas negociações com Didier Drogba e desistir da contratação de William Pottker, da Ponte Preta.

Quanto a Mantuan e Pedrinho, os dois continuam treinando com o elenco profissional normalmente, mas devem demorar para ter chances, já que não estão inscritos no torneio estadual e, por enquanto, não serão utilizados pelo Corinthians na Copa do Brasil.