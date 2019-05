Destaque croata na Copa de 98, Igor Stimac assume a seleção da Índia

Destaque da seleção croata na Copa do Mundo de 1998, o ex-defensor Igor Stimac foi anunciado nesta quarta-feira como o novo treinador da seleção da Índia. De acordo com a federação de futebol do país, o croata assinou contrato de dois anos, até 2021 - o próximo Mundial, no Catar, será disputado no ano seguinte.

O time indiano nunca disputou uma Copa do Mundo, mas os dirigentes admitem que a expectativa está mais alta desta vez para a futura disputa das Eliminatórias. "O futebol indiano está passando por um momento de transição. E estou confiante de que a vasta experiência do novo treinador vai nos guiar a escalões mais altos", afirmou o presidente da federação, Praful Patel.

Aos 51 anos, Stimac comandará uma seleção pela segunda vez. A primeira foi justamente a equipe do seu país, entre 2012 e 2013, sem maior sucesso. Seu trabalho mais bem-sucedido até agora aconteceu no HNK Hajduk Split, onde foi campeão croata na temporada 2004/2005 e vice da Copa da Croácia no mesmo período.

Ele comandou ainda outros times de menor expressão, na Croácia, Irã e Catar. Como jogador, se destacou no Derby County e no West Ham, na década de 90. Pela seleção croata, fez parte do time que alcançou as semifinais da Copa de 98, na França. Os croatas terminaram aquele Mundial na terceira posição geral.

Seu maior foco no comando da equipe indiana será a disputa das Eliminatórias. A Índia vai entrar na competição no continente asiático a partir da segunda fase, em setembro.