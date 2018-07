Destaque da Austrália, Cahill renova com o Everton

Cahill ainda tinha dois anos de compromisso a cumprir pelo contrato anterior, mas o clube resolveu estender o vínculo com o jogador até o final da temporada 2013/2014 do Campeonato Inglês.

Com 30 anos de idade, Cahill marcou 56 gols em 209 partidas com a camisa do Everton, clube pelo qual chegou em 2004 e onde espera encerrar a sua carreira. "O presidente (do Everton) sabe os meus desejos. Eu vou assinar (contrato) para a vida. Ele sabe meus desejos e o amor que eu tenho por esse clube", afirmou o atleta.

Convocado para defender a Austrália, o meio-campista tentará ajudar o país a ficar entre os dois mais bem colocados do Grupo D da Copa do Mundo, que contará também com Alemanha, Gana e Sérvia. A estreia dos australianos será no dia 13 de junho, contra os alemães, em Durban.

Cahill disputou a Copa do Mundo de 2006 pela Austrália. Na ocasião, o seu país acabou eliminado pela Itália nas oitavas de final, depois de ter se classificado à segunda fase como segundo colocado da chave em que a seleção brasileira terminou como líder. Naquele Mundial, o Brasil bateu os australianos por 2 a 0, em seu segundo desafio na competição.