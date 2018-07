Destaque da base, Fernandes espera chances no Botafogo

Com a conhecida crise financeira e precisando reformular o time para a disputa da Série B em 2015, o Botafogo resolveu se voltar para a base. E uma das principais apostas da diretoria e do técnico René Simões é o volante Fernandes, de 19 anos de idade - mais da metade deles jogando no clube.

Fernandes atuava na base do Botafogo desde os nove anos, destacando-se nas equipes sub-17 e sub-20. Ele pode jogar tanto como primeiro quanto como segundo volante. "É uma oportunidade muito importante para a minha vida. Estou no Botafogo há 10 anos e minha cabeça está muito boa para este ano. Tenho uma admiração por esse clube e quero levar o Botafogo de volta para onde nunca deveria ter saído", disse Fernandes nesta segunda-feira.

O retorno à Série A é a prioridade do clube para a temporada, e Fernandes considera que a aposta na base dará resultado. O volante também espera uma boa campanha no Campeonato Carioca, que começa no fim do mês. "Com o trabalho que está sendo feito lá (na base) o Botafogo terá novos nomes. Este ano temos que voltar para a Série A, mas o Carioca é importante para que possamos nos sair bem no restante da temporada", destacou Fernandes.