Destaque da base, Rodrygo deve ganhar espaço no Santos de Elano

Elano não pensou duas vezes para promover o jovem Rodrygo ao time profissional do Santos assim que assumiu o comando do time, depois da demissão de Levir Culpi. E o atleta de 16 anos teve oportunidade já neste sábado, na vitória do time da Baixada sobre o Atlético-MG por 3 a 1.

+ Elano quer continuar 'parceiro' dos atletas e diz que aceitaria ser efetivado

Substituindo Bruno Henrique no fim do jogo, Rodrygo ganhou elogios do interino. "Tudo que treinamos na semana foi colocado em prática. Aposto nos meninos da base por conta do DNA do Santos. E eles são bons. O Arthur merecia uma nova oportunidade. E coloquei o Rodrygo para ele sentir o gostinho do profissional. Até para o doping ele foi. Quero dar parabéns a todos, foi um trabalho muito bacana".

Rodrygo deve ganhar espaço no Santos de Elano. Ele vinha chamando atenção da comissão técnica por ter feito 24 gols em 22 partidas no Paulista sub-17.

O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o Vasco, pela 33ª rodada. O time está a seis pontos do líder Corinthians, que derrotou o Palmeiras no último domingo.