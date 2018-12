Destaque da Chapecoense, Jandrei viaja à Europa e pode assinar com clube italiano

Um dos jogadores mais identificados com a torcida está de saída da Chapecoense. Nesta quarta-feira, o goleiro Jandrei viajou para a Itália, onde vai realizar os exames médicos e assinar contrato com um clube que não teve o seu nome revelado. O Genoa aparece como provável destino.

Os valores envolvidos na negociação também são mantidos em sigilo, mas a Chapecoense é dona de 60% dos direitos econômicos, enquanto que os outros 40% pertencem ao Tubarão-SC. O contrato do goleiro com o time alviverde é válido até 2021.

Jandrei tem 25 anos e possui cidadania italiana. Por isso, sua transferência para o futebol europeu é facilitada, já que não conta como jogador extracomunitário. No meio do ano, a Sampdoria tentou a sua contratação, mas o negócio emperrou por detalhes.

Revelado nas categorias de base do Internacional, ele passou por Novo Hamburgo-RS e Tubarão até ser contratado pela Chapecoense no início do ano passado. O goleiro não demorou para ser titular e, nestas duas temporadas, disputou 105 partidas.