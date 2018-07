Destaque da Copa, Pablo Armero é contratado pelo Milan

Prestes a ser oficializado como novo reforço do Milan, o lateral-esquerdo Pablo Armero chegou ao clube nesta segunda-feira para fazer exames médicos e depois assinar contrato com o time italiano. Um dos principais destaques da Colômbia na última Copa do Mundo, o jogador posou para foto segurando a camisa do clube e também já falou como jogador do time.

Ex-jogador do Palmeiras e com passagens por Udinese, Napoli e West Ham, Armero será submetido a exames nesta terça e na quarta, informou o Milan. Antes disso, o atleta de 27 anos falou ao canal de TV do clube que já conversou com o técnico Filippo Inzaghi e lembrou que o treinador foi vitorioso como jogador da equipe italiana.

"Falei com Inzaghi, que era um jogador que amava vencer, e agora ele quer fazer isso como treinador. Ele disse que devo trabalhar com intensidade e fazer de tudo para me tornar titular", afirmou o lateral, que enfrentou o Brasil nas quartas de final da Copa de 2014, na qual a Colômbia realizou a sua melhor campanha em uma edição da competição.

"Depois do Mundial eu apenas descansei e fiquei com minha família e com alguns amigos. Agora eu devo pensar em treinar e dar o melhor para estar pronto quando for convocado para jogar", completou Armero, explicando também que Mario Yepes e Christian Zapata, companheiros de seleção que já defenderam o Milan, falaram muito bem da equipe italiana.

Revelado pelo América de Cali, da Colômbia, Armero foi contratado pelo Palmeiras em 2009 e ficou no clube até o ano seguinte, quando se transferiu para a Udinese e defendeu a equipe até 2013, ano em que foi emprestado ao Napoli, clube que depois contrataria o atleta em definitivo. Neste ano, porém, após perder espaço na equipe italiana, acabou emprestado ao West Ham, antes de ser novamente contratado pela Udinese, no mês passado. E, antes mesmo de voltar a atuar pela equipe de Údine, atuará pelo Milan por empréstimo nesta próxima temporada europeia.