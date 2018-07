Destaque da Costa Rica anuncia que está perto de acertar com o Santos

O Santos está perto de acertar a contratação do meia Bryan Ruiz, um dos destaques da Costa Rica na Copa do Mundo de 2018 e 2014. O jogador de 32 anos está no Brasil para passar por exames médicos e definir os últimos detalhes antes de assinar contrato com a equipe brasileira. O próprio atleta confirmou a informação, em sua conta pessoal do Twitter.

+ Eliminada na primeira fase da Copa, Costa Rica define saída de técnico

+ Jair minimiza derrota do Santos em amistoso, mas admite: 'Temos muito a melhorar'

+ Santos é dominado pelo Monterrey e perde primeiro amistoso no México

"Me alegra muito (jogar no Santos). O Santos é uma equipe de muito nome, muita tradição no Brasil. Estou contente de ter essa oportunidade. Vamos ver se ela se concretiza 100%", disse o jogador, em vídeo.

A Costa Rica não teve um bom desempenho nesse Mundial e parou ainda na fase de grupos. Ela enfrentou o Brasil, Sérvia e Suíça e deixou a Rússia com apenas um empate, diante dos suíços. Entretanto, a equipe, que tinha Bryan Ruiz como capitão, foi uma das surpresas do Mundial de 2014, quando passou por um grupo que tinha Itália, Uruguai e Inglaterra e só foi eliminado nas quartas de final.