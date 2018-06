Destaque da Dinamarca, Eriksen volta aos treinos para a Copa após ser pai

Principal aposta da Dinamarca para a Copa do Mundo, o meia Christian Eriksen voltou aos treinos com a seleção nesta quinta-feira. O jogador do Tottenham havia sido liberado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho, o que aconteceu na última segunda.

De acordo com a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU), o filho de Eriksen nasceu saudável e sua mulher passa bem. Por isso, o jogador se tornou apto a participar da atividade da seleção já nesta quinta, em Copenhague, onde acontece este início de preparação.

Eriksen inclusive ficou de fora do empate por 0 a 0 com a Suécia, em amistoso realizado no último sábado, justamente porque acompanhava sua esposa. De volta, ele deverá participar normalmente do último jogo de preparação da Dinamarca, diante do México, neste sábado, em Brondby.

A seleção dinamarquesa está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de França, Austrália e Peru. A estreia será diante dos peruanos, dia 16, em Sochi. Os confrontos contra australianos e franceses acontecerão nos dias 21 e 26, respectivamente.