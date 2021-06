Destaque da Holanda na Eurocopa, Depay acerta com o Barcelona

O Barcelona anunciou neste sábado a contratação do atacante holandês Memphis Depay, destaque de sua seleção na Eurocopa, competição que será disputada até as primeiras semanas de julho.

Depois de boas passagens pelo PSV Eindhoven e Manchester United, Depay estava no Lyon, clube em que era considerado uma das estrelas desde 2017. Na última temporada, marcou 20 gols, seu recorde pela equipe francesa.

Em comunicado, o Barcelona afirma que Depay aceitou assinar o contrato por duas temporadas. Além do destaque de Depay pelo Lyon e pela Holanda na Eurocopa, sua contratação tem o endosso do técnico do clube catalão, o compatriota Ronald Koeman, que chegou a treinar o atacante na seleção antes de assumir o comando do Barcelona.

O Barcelona, que só ganhou a Copa do Rei na última temporada, enfrenta problemas financeiros. De acordo com informações da agência Associated Press, o clube tem uma dívida de quase US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões) e, por isso, está evitando jogadores com altas taxas de transferência.

Os exemplos das últimas contratações, o atacante argentino Sergio Agüero e o zagueiro espanhol Eric Garcia, também evidenciam a estratégia dos catalães. Eles chegaram depois de encerrar contratos com o Manchester City.