Destaque da Ponte no Brasileirão, Pottker desconversa sobre interesse do Santos

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, afirmou recentemente que o clube busca reforços dentro do próprio Brasileirão para a temporada 2017. E alguns destes jogadores podem vir da Ponte Preta. A diretoria da equipe da Baixada Santista está monitorando as situações do meia Clayson e do atacante William Pottker, vice-artilheiro do campeonato, ao lado de Robinho, com 12 gols, o último feito na derrota por 2 a 1, para o time de Dorival Júnior, neste domingo.

Na saída do gramado, o atacante foi questionado sobre o desejo do Santos em contar com seu futebol. O jogador, porém, desconversou e garantiu estar focado na Ponte Preta, com quem tem contrato até dezembro de 2019. Além do time da Baixada, o Corinthians foi outro a mostrar interesse pelo atleta.

"Não [tem nada]. Tenho contrato com a Ponte Preta e estou dando o meu melhor para conseguir conquistar nossos objetivos. Meu pensamento é só na Ponte", afirmou o jogador.

Com 22 anos, William Pottker chegou a Ponte Preta após se destacar pelo Linense no Campeonato Paulista, no qual marcou sete gols. O Figueirense detinha 10% do passe do artilheiro e os demais eram de empresários.

No Santos, o atleta teria que enfrentar concorrência de Ricardo Oliveira e Copete, titulares de Dorival Júnior. A diretoria entende que é preciso reforçar o setor ofensivo, já que Paulinho e Joel - ambos com contrato apenas até o final do ano - não são unanimidades.

LAMENTO

A Ponte Preta lamentou a derrota para o Santos neste domingo, que a tira praticamente da disputa por uma vaga na Copa Libertadores, já que chegou a dominar boa parte do duelo e sofreu o segundo gol aos 43 minutos da etapa final, marcado por Copete. A equipe campineira é a décima colocado, com 45 pontos, a seis do Atlético-PR, que ainda entra em campo na rodada.

O goleiro Aranha, um dos personagens do jogo com boas defesas, sabe que a luta pela Libertadores ficou longe, mas segue acreditando na reação do time nessas últimas quatro rodadas de Brasileirão. "Não foi fácil. Uma derrota que vamos sentir bastante. Almejávamos muito a vitória, mas ela não veio. Santos tem seus méritos, mas a Ponte deu uma vacilada e sofreu a virada. Precisamos ganhar o próximo, e o próximo jogo para continuar sonhando", declarou o goleiro.