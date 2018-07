Destaque da Ponte, William Pottker promete lutar pela artilharia

Depois de escapar da ameaça de rebaixamento, a Ponte Preta caiu de produção e, por isso, busca motivação para as quatro rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Nesta tentativa de animar o grupo vale tudo, até mesmo transformar William Pottker em artilheiro da competição. Ele tem 12 gols, um atrás de Fred (Atlético Mineiro) e Diego Souza (Sport).

"Sempre entro em campo com a disposição de marcar gol, mas às vezes a gente não tem chance e outras a gente erra. Já aconteceu isso comigo e sei que vai ocorrer outras vezes", disse o atacante, que se firmou como artilheiro do time, mesmo não sendo titular durante toda a competição.

William Pottker participou de 27 jogos no Brasileirão, mas de maneira completa apenas oito vezes, inclusive nas últimas duas rodadas, nas derrotas para Sport (1 a 0) e Santos (2 a 1). Muitos jogos ele atuou pouco tempo, às vezes 20 minutos, mas sempre foi perigoso e matador. Ele herdou a titularidade de Roger, que teve o vínculo rescindido depois de assinar um pré-contrato com o Botafogo.

Os companheiros estão também empenhados em ajudar William Pottker a alcançar a artilharia. Tanto que no último jogo ele foi escolhido para cobrar a penalidade máxima diante do Santos. Agora é o cobrador oficial. Não faltam elogios do técnico Eduardo Baptista. "O Pottker é ainda um garoto (tem 22 anos) e vai aprender a usar ainda mais a sua capacidade de marcar gols. Ele tem velocidade e, mais importante, sabe encarar o goleiro. Sem dúvida é um dos maiores artilheiros do Brasil na atualidade e se ficar na ponta da artilharia vai ser importante para ele e para o clube", citou.

Mas o pontepretano terá a missão de superar matadores consagrados como Fred, que dos 13 gols tem dois anotados pelo Fluminense (seu ex-clube), e Diego Souza. William Pottker defende a marca de 12 gols ao lado de Robinho, do Atlético Mineiro, e está seguido por Sassá, do Botafogo, e Gabriel Jesus, do líder Palmeiras. Com 10 gols aparecem Bruno Rangel, da Chapecoense, e Vitor Bueno, do Santos.

Suas esperanças estão na reação do time na competição nos últimos quatro jogos. Dois fora - contra Internacional e Botafogo - e dois em casa - diante de Fluminense e Coritiba.