Destaque do Atlético, Griezmann é eleito o melhor jogador do último Espanhol

Real Madrid e Barcelona podem ter os elencos mais estrelados e ser os clubes mais ricos do país, mas ao menos na última temporada o melhor jogador do Campeonato Espanhol foi do Atlético de Madrid. Pelo menos foi o que entendeu a entidade responsável pela organização da competição, que premiou o francês Antoine Griezmann nesta segunda-feira.

A liga espanhola se baseou em um programa que analisa estatísticas para escolher Griezmann como o melhor jogador do último Espanhol. Os ótimos números do francês foram determinantes para sua escolha. Em 38 partidas disputadas, ele marcou 22 gols, deu cinco assistências e ainda roubou 173 bolas.

Se o sistema de estatísticas apontou Griezmann como o melhor da competição, a torcida espanhola entendeu da mesma forma e também o elegeu como principal destaque através de votos na internet. O francês, no entanto, não compareceu à premiação e foi representado pelo presidente do Atlético, Enrique Cerezo.

Para conquistar os prêmios, Griezmann precisou superar nomes mais badalados, como Messi, Luis Suárez, Neymar, Cristiano Ronaldo e Bale. Mas o trio de ataque do Barcelona também foi representado nesta segunda. Messi foi eleito o melhor atacante do Espanhol pelos capitães das equipes, enquanto Suárez foi escolhido o jogador mais completo.

Mas quem dominou a premiação foi mesmo o Atlético de Madrid. Além de Griezmann, o time da capital foi representado por Oblak, como o melhor goleiro, Godín, o melhor defensor, e Diego Simeone, o melhor técnico. O único lembrado do Real Madrid foi Modric, o melhor meio-campista. Os capitães das equipes ainda elegeram Asensio, então no Espanyol, como a revelação do campeonato.