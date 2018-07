Destaque do Borussia Dortmund chega à seleção alemã

O jogador terá a chance de atuar pela primeira vez com a camisa da Alemanha. Ele é um dos destaques do Borussia Dortmund, líder isolado do Campeonato Alemão, e já passou pelas categorias de base da seleção.

Já o experiente Michael Ballack segue fora da equipe. Após recuperar-se de lesão sofrida em setembro do ano passado, o jogador voltou aos gramados pelo Bayer Leverkusen na última sexta-feira, mas não foi chamado por Low. Com isso, Philipp Lahm segue como capitão alemão.

Confira a lista de convocados da seleção alemã:

Goleiros - Rene Adler (Bayer Leverkusen) e Manuel Neuer (Schalke 04)

Defensores - Dennis Aogo (Hamburgo), Holger Badstuber (Bayer de Munique), Jerome Boateng (Manchester City), Arne Friedrich (Wolfsburg), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Philipp Lahm (Bayer de Munique), Per Mertesacker (Werder Bremen), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund) e Heiko Westermann (Hamburgo)

Meio-campistas - Sven Bender (Borussia Dortmund), Mario Gotze (Borussia Dortmund), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Mesut Ozil (Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (Bayer de Munique) e Christian Trasch (Stuttgart)

Atacantes - Mario Gomez (Bayern de Munique), Miroslav Klose (Bayern de Munique), Thomas Müller (Bayern de Munique) e Lukas Podolski (Colônia)