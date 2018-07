Destaque do Botafogo na Libertadores, Pimpão estende contrato até 2019

O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato com o atacante Rodrigo Pimpão até dezembro de 2019. O novo acordo foi assinado após reunião entre a diretoria do clube carioca, o jogador e o empresário dele. Pimpão comemorou a extensão do vínculo com o alvinegro em postagens na conta que possui no Twitter.

"Muito feliz com a renovação e, principalmente, pela confiança depositada em mim e no meu trabalho. Estar num clube como o Botafogo é o sonho de qualquer jogador. Cada treino, cada jogo, a torcida, os companheiros, comissão, funcionários... tudo é especial, tudo é diferente porque aqui é Botafogo! Sou grato a Deus pela oportunidade, que nestes anos que foram prorrogados possamos escrever uma linda história de muitas conquistas", destacou o atacante, por meio da rede social.

Atualmente em sua segunda passagem pelo Botafogo (a primeira foi em 2015, na disputa da Série B do Brasileiro), Rodrigo Pimpão tem 67 jogos realizados pelo clube e 17 gols. O jogador é o artilheiro da equipe nesta Libertadores, com três gols. O Botafogo é o líder do Grupo 1 da competição, com duas vitórias (sobre Estudiantes e Atlético Nacional) e um empate (diante do Barcelona de Guayaquil).

O time carioca volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira, quando enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h45, em casa, com chance de se isolar na liderança da chave. Os dois rivais estão com sete pontos e realizam campanhas iguais no torneio - cada equipe marcou cinco gols e sofreu dois.