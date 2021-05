Destaque do Bragantino, Claudinho festeja chamada para seleção olímpica

Claudinho dificilmente se esquecerá da última sexta-feira. O meia do Red Bull Bragantino ouviu o técnico André Jardine chamar o seu nome e foi convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira. Ele foi chamado para representar a seleção olímpica durante a Data Fifa de junho.

Em entrevista ao site da CBF, Claudinho falou sobre como recebeu a notícia da convocação e a expectativa para sua primeira chance com a camisa do Brasil. "Seleção é sempre um sonho pra todo jogador. Essa é a primeira vez que sou convocado, não tinha ido ainda nas categorias de base. É uma felicidade muito grande", declarou.

Na última temporada, o meia foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto e capitão do Red Bull Bragantino, conduziu o clube rumo à Copa Sul-Americana e, de quebra, levou quatro conquistas individuais no Prêmio Brasileirão. Além de Artilheiro, ele foi eleito a Revelação, o Melhor Meia e o Craque do Brasileirão.

"Graças a Deus, consegui fazer um bom Brasileirão junto com os meus companheiros e me destacar. Acho que uma convocação é sempre um presente para mostrar que eu e o clube estamos no caminho certo. Espero poder mostrar o meu futebol para o professor Jardine. Temos Olimpíadas pela frente, Copa América também, Eliminatórias. A expectativa é de mostrar que eu posso vestir a camisa da seleção", afirmou.