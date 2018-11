Destaque do Chelsea nos anos 2000, Joe Cole anuncia aposentadoria aos 37 anos

Um dos destaques do Chelsea e da seleção da Inglaterra nos anos 2000, o meia Joe Cole anunciou nesta terça-feira a sua aposentadoria do futebol aos 37 anos de idade. De acordo com o agora ex-jogador, em um texto de despedida publicado em suas redes sociais, está parando de jogar depois de ter "tornado um sonho realidade". "Espero que as duas próximas décadas sejam tão especiais como foram os 20 anos que tive como profissional de futebol", disse.

Joe Cole foi três vezes campeão do Campeonato Inglês pelo Chelsea. As duas primeiras com o treinador português José Mourinho (2004/2005 e 2005/2006) e a terceira com o italiano Carlo Ancelotti (2009/2010). "Ganhar troféus no Chelsea foi algo de especial para mim. São memórias para a vida", sublinhou. No clube de Stamford Bridge também foi campeão da Copa da Inglaterra (três vezes), da Copa da Liga Inglesa (duas) e da Supercopa da Inglaterra (duas).

Antes de parar, Joe Cole cumpria a terceira temporada no Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos. Era um dos maiores destaques da USL Pro, uma liga abaixo da MLS, considerada a melhor do futebol norte-americano. Neste ano fez 30 jogos e marcou quatro gols.

Formado no West Ham, o meia jogou por cinco temporadas no clube de Londres antes de se transferir ao Chelsea em 2003. Jogou por sete anos em Stamford Bridge e de lá peregrinou por Liverpool, Lille (França), Aston Villa e Coventry City antes de ir aos Estados Unidos.

Pela seleção da Inglaterra, Joe Cole participou de 57 partidas, com 10 gols marcados, e jogou as Copas do Mundo de 2002 (Coreia do Sul e Japão), 2006 (Alemanha) e 2010 (África do Sul). "Tive a sorte de jogar com alguns dos melhores jogadores da minha era e tenho a sorte de contar com eles como amigos", afirmou.